Профилактический курс капельниц и уколов не предотвращает заболевания сердца, - Супрун

2 апреля, 2019, 17:42

Глава МЗ Ульяна Супрун развеяла миф о том, что профилактический курс капельниц и уколов поддерживает сердце и помогает предотвратить осложнения

Об этом Супрун сообщила в Facebook.

Супрун отметила, что внутривенные и внутримышечные инъекции - это способ быстрой "доставки" лекарств в организм, который должен использоваться при тяжелых и неотложных состояниях. Поэтому совершенно недопустимо без необходимости применять внутримышечные, а тем более, внутривенные инъекции и капельницы.

Во-вторых, по словам главы МЗ, наиболее распространенные в Украине так называемые кардиопротекторы (морфолиниева соль тиазотнои кислоты, соли аргинина, мельдоний и другие) относят к лекарственным средствам без доказанной эффективности.

"Это означает, что в настоящее время отсутствуют или крайне ограничены доказательства их клинической и прогностической эффективности у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, и именно поэтому эти лекарства не внесены в современные международные и национальные рекомендации и протоколы лечения сердечно-сосудистых заболеваний", - добавила она.

Супрун отметила, что периодические капельницы - не лечение, ведь лечение большинства хронических заболеваний предусматривает длительный - в течение долгих лет - прием лекарств, которые улучшают не только самочувствие больного, но и предотвращают развитие тяжелых осложнений, угрожающих жизни.

"К сожалению, сегодня мы не можем вылечить гипертоническую болезнь или ишемическую болезнь сердца, однако мы можем удерживать артериальное давление в пределах нормы и замедлить прогрессирование заболеваний благодаря оптимально подобранной для каждого пациента медикаментозной и немедикаментозной терапии", - отметила руководительница МОЗ.