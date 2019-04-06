Страны "Большой семерки" предупредили Россию о новых санкциях
6 апреля, 2019, 22:51
Страны "Большой семерки" заявили в совместном коммюнике о готовности ввести дополнительные санкции против России
Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи глав МИД стран G7 во французском Динаре, сообщает "Укринформ" .
"Напомним, что срок действия экономических санкций вполне связан с полным выполнением Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит эти обязательства, но мы также готовы принять дополнительные ограничительных меры, если этого потребуют действия России ", - говорится в документе.
G7 также поддержала усилия нормандского формата и ОБСЕ по решению конфликта на востоке Украины.
- Напомним, группа сенаторов США 3 апреля представят Конгрессу новую версию законопроекта о санкциях США против РФ из-за вмешательства в выборы.
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