Страны "Большой семерки" предупредили Россию о новых санкциях

6 апреля, 2019, 22:51

Страны "Большой семерки" заявили в совместном коммюнике о готовности ввести дополнительные санкции против России

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи глав МИД стран G7 во французском Динаре, сообщает "Укринформ" .

"Напомним, что срок действия экономических санкций вполне связан с полным выполнением Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит эти обязательства, но мы также готовы принять дополнительные ограничительных меры, если этого потребуют действия России ", - говорится в документе.

G7 также поддержала усилия нормандского формата и ОБСЕ по решению конфликта на востоке Украины.