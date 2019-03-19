Российская субмарина с крылатыми ракетами на борту вошла в Черное море

19 марта, 2019, 19:05

Подводная лодка "Старый Оскол" Черноморского флота РФ, оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", вышла в море на учения

Об этом сообщает ТАСС.

"В рамках выхода в море экипаж подводной лодки отработает учения с морской авиацией и противолодочными кораблями Черноморского флота, а также проведет тренировку по покладке лодки на грунт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее личный состав провел учения по управлению субмариной и отработал алгоритм действий по внедрению на различные глубины.

"Старый Оскол" - третья подводная лодка проекта 636.3 ( "Варшавянка"), которая поступила в состав Черноморского флота в 2015 году. Всего для ЧФ РФ построено шесть таких субмарин.

Подводные лодки проекта 636.3 разработаны ЦКБ "Рубин". Их скорость составляет до 20 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипажей - более 50 человек. Надводное водоизмещение субмарин превышает 2 тыс. тонн, подводное - около 4 тыс. Вооружены крылатыми ракетами комплекса "Калибр".