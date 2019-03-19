//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российская субмарина с крылатыми ракетами на борту вошла в Черное море

Подводная лодка "Старый Оскол" Черноморского флота РФ, оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", вышла в море на учения

Об этом сообщает ТАСС.

"В рамках выхода в море экипаж подводной лодки отработает учения с морской авиацией и противолодочными кораблями Черноморского флота, а также проведет тренировку по покладке лодки на грунт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее личный состав провел учения по управлению субмариной и отработал алгоритм действий по внедрению на различные глубины.

"Старый Оскол" - третья подводная лодка проекта 636.3 ( "Варшавянка"), которая поступила в состав Черноморского флота в 2015 году. Всего для ЧФ РФ построено шесть таких субмарин.

Подводные лодки проекта 636.3 разработаны ЦКБ "Рубин". Их скорость составляет до 20 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипажей - более 50 человек. Надводное водоизмещение субмарин превышает 2 тыс. тонн, подводное - около 4 тыс. Вооружены крылатыми ракетами комплекса "Калибр".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать