Российская субмарина с крылатыми ракетами на борту вошла в Черное море
19 марта, 2019, 19:05
Подводная лодка "Старый Оскол" Черноморского флота РФ, оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", вышла в море на учения
Об этом сообщает ТАСС.
"В рамках выхода в море экипаж подводной лодки отработает учения с морской авиацией и противолодочными кораблями Черноморского флота, а также проведет тренировку по покладке лодки на грунт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее личный состав провел учения по управлению субмариной и отработал алгоритм действий по внедрению на различные глубины.
"Старый Оскол" - третья подводная лодка проекта 636.3 ( "Варшавянка"), которая поступила в состав Черноморского флота в 2015 году. Всего для ЧФ РФ построено шесть таких субмарин.
Подводные лодки проекта 636.3 разработаны ЦКБ "Рубин". Их скорость составляет до 20 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипажей - более 50 человек. Надводное водоизмещение субмарин превышает 2 тыс. тонн, подводное - около 4 тыс. Вооружены крылатыми ракетами комплекса "Калибр".
- Напомним, Россия планирует провести в аннексированном Крыму военные учения с участием 10 тыс. артиллеристов и 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, задействует "Искандеры", РСЗО и тяжелую артиллерию.
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