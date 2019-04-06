"Реал" вырвал победу у "Эйбара" в чемпионате Испании
6 апреля, 2019, 19:29
В 31-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" благодаря дублю Карима Бензема вырвал победу у "Эйбара"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Автором первого гола стал нападающий "Эйбара" Марк Кардона, который отличился на 39-й минуте. В начале второго тайма форвард "Реала" Карим Бензема сравнял счет. Победу мадридцам принес Бензема, который оформил дубль на 81-й минуте.
"Реал" одержал четвертую победу в последних пяти матчах в чемпионате Испании. Команда Зинедина Зидана набрала 60 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Эйбар" имеет 39 пунктов и идет 11-м.
Чемпионат Испании
31-й тур
6 апреля
"Реал" - "Эйбар" 2: 1
Голы: Бензема, 59, 81 - Кардона, 39
- Напомним, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с будущим украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском клубе.
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