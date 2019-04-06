"Реал" вырвал победу у "Эйбара" в чемпионате Испании

6 апреля, 2019, 19:29

В 31-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" благодаря дублю Карима Бензема вырвал победу у "Эйбара"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Автором первого гола стал нападающий "Эйбара" Марк Кардона, который отличился на 39-й минуте. В начале второго тайма форвард "Реала" Карим Бензема сравнял счет. Победу мадридцам принес Бензема, который оформил дубль на 81-й минуте.

"Реал" одержал четвертую победу в последних пяти матчах в чемпионате Испании. Команда Зинедина Зидана набрала 60 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Эйбар" имеет 39 пунктов и идет 11-м.

Чемпионат Испании

31-й тур

6 апреля

"Реал" - "Эйбар" 2: 1

Голы: Бензема, 59, 81 - Кардона, 39