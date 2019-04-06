"Бавария" уничтожила "Боруссию" в чемпионате Германии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Автором первого гола стал защитник Матс Хуммельс, который отличился на 10-й минуте после передачи хавбека Тьяго Алькантары. В середине первого тайма преимущество "Баварии" увеличил нападающий Роберт Левандовски.
Полузащитник Хави Мартинес довел счет до разгромного на 41-й минуте. До перерыва еще один мяч в ворота "Боруссии" забил форвард Серж Гнабри, голевой пас отдал нападающий Томас Мюллер. В конце игры Левандовски оформил дубль после передачи Гнабри.
"Бавария" победила "Боруссию" 5: 0, набрала 64 очка и отобрала у дортмундцев, в которых осталось 62 пункта, лидерство в Бундеслиге.
Чемпионат Германии
28-й тур
6 апреля
"Бавария" - "Боруссия" (Дортумнд) 5: 0
Голы: Хуммельс, 10, Левандоввски, 17, 89, Хави Мартинес, 41, Гнабри, 43
- Напомним, 27 марта "Бавария" купила за 80 млн евро в мадридского "Атлетико" 23-летнего французского защитника Лукаса Эрнандеса и осуществила крупнейший трансфер в своей истории.
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