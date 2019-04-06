"Бавария" уничтожила "Боруссию" в чемпионате Германии

6 апреля, 2019, 21:46

"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" и отобрала у нее лидерство в чемпионате Германии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Автором первого гола стал защитник Матс Хуммельс, который отличился на 10-й минуте после передачи хавбека Тьяго Алькантары. В середине первого тайма преимущество "Баварии" увеличил нападающий Роберт Левандовски.

Полузащитник Хави Мартинес довел счет до разгромного на 41-й минуте. До перерыва еще один мяч в ворота "Боруссии" забил форвард Серж Гнабри, голевой пас отдал нападающий Томас Мюллер. В конце игры Левандовски оформил дубль после передачи Гнабри.

"Бавария" победила "Боруссию" 5: 0, набрала 64 очка и отобрала у дортмундцев, в которых осталось 62 пункта, лидерство в Бундеслиге.

Чемпионат Германии

28-й тур

6 апреля

"Бавария" - "Боруссия" (Дортумнд) 5: 0

Голы: Хуммельс, 10, Левандоввски, 17, 89, Хави Мартинес, 41, Гнабри, 43