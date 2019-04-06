Геращенко требует возбудить против Зеленского уголовное дело

6 апреля, 2019, 15:55

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала возбудить против кандидата в президенты Владимира Зеленского уголовное дело из-за дискриминации людей с особыми потребностями

Об этом Ирина Геращенко написала в facebook.

Вице-спикер обратилась с требованием возбудить уголовное дело из-за дискриминации людей с особыми потребностями в фильме "Слуга народа-3" к министру внутренних дел Арсена Авакова.

"Прошло 24 часа. Ни кандидат Зеленский, ни его штаб, ни его студия - "Квартал", ни его сценаристы не извинились перед людьми с инвалидностью. Считаю, что идеология и язык ненависти, дискриминация инвалидов отбрасывает нас от пути интеграции в ЕС и НАТО, ведь ключевыми принципами этих институтов и стран-членов является уважение прав человека, толерантность", - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что в сериале "Слуга народа-3" часто используются слова "даун", "дебил", "олигофрения".

Родители "детей солнца" вместе с Геращенко намерены также обратиться в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, Министерства юстиции и уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.