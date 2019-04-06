//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НАПК отправило в суд админпротокол на Вилкула


фото: tourdnepr.com
Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о направлении в суд 6 протоколов об административных правонарушениях, которые касаются несоблюдения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" по урегулированию конфликта интересов. Два из них касаются нардепов

Об этом сообщает Еспрессо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Составлены протоколы в отношении двух народных депутатов Украины Александра Вилкула и Вадима Кривохатько, которые при наличии частного интереса внесли в порядок ст.15 закона Украины" О статусе народного депутата Украины "на рассмотрение Верховной Рады депутатские запросы, чем нарушили требования п. 3 ч. 1 ст. 28 закона Украины "О предотвращении коррупции", - отметили в агентстве.

Читайте также: 10 фактов из жизни Александра Вилкула

Указанные действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172-7 КУоАП. Речь идет о наложении штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 апреля, 2019 суббота

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

6 апреля, 2019 суббота

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать