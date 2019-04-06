НАПК отправило в суд админпротокол на Вилкула

6 апреля, 2019, 08:41

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о направлении в суд 6 протоколов об административных правонарушениях, которые касаются несоблюдения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" по урегулированию конфликта интересов. Два из них касаются нардепов

Об этом сообщает Еспрессо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Составлены протоколы в отношении двух народных депутатов Украины Александра Вилкула и Вадима Кривохатько, которые при наличии частного интереса внесли в порядок ст.15 закона Украины" О статусе народного депутата Украины "на рассмотрение Верховной Рады депутатские запросы, чем нарушили требования п. 3 ч. 1 ст. 28 закона Украины "О предотвращении коррупции", - отметили в агентстве.

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Указанные действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172-7 КУоАП. Речь идет о наложении штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.