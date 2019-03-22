НАПК вызвало Вилкула для дачи объяснений
Об этом сообщает пресс-служба ведомства
По признакам нарушения требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в НАПК вызвали:
Вилкула Александра, народного депутата Украины;
Вадима Кривохатько, народного депутата Украины;
Гончарова Владимира, депутата Киевсовета;
Вячеслава Непопа, заместителя председателя КГГА;
Ковешников Татьяну, первого заместителя Председателя по вопросам аккредитации Национального агентства по аккредитации Украины;
Бадахова Назира, начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киевской области;
Олейника Юрия, Коротичанского поселкового голову Харьковского района Харьковской области
По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения:
Васьковского Максима, старшего оперуполномоченного Могилев-Подольского МРО УСБУ в Винницкой области;
Рудьковского Семена, бывшего старшего инспектора штурмового взвода № 2 (г. Житомир) военизированного формирования Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции;
По признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год:
Пличко Григория, депутата Черкасского областного совета;
Иванову Аллу, судью Ривненского окружного административного суда;
Зиброву Ирину, начальника отдела государственного экологического надзора (контроля) на таможенной территории Азовского моря, Государственной Азовской морской экологической инспекции;
По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:
Бондаренко Евгения, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области;
По признакам непредставление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:
Бондаренко Евгения, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области;
Водько Сергея, бывшего начальника управления внутренней безопасности в Волынской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции;
Колака Валерия, главного государственного инспектора-ревизора ГУДФС в Харьковской области.
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