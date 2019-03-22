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НАПК вызвало Вилкула для дачи объяснений

НАПК пригласило 15 человек прибыть для дачи объяснений или для составления протоколов об административных правонарушениях

Об этом сообщает пресс-служба ведомства

По признакам нарушения требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в НАПК вызвали:

Вилкула Александра, народного депутата Украины;

Вадима Кривохатько, народного депутата Украины;

Гончарова Владимира, депутата Киевсовета;

Вячеслава Непопа, заместителя председателя КГГА;

Ковешников Татьяну, первого заместителя Председателя по вопросам аккредитации Национального агентства по аккредитации Украины;

Бадахова Назира, начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киевской области;

Олейника Юрия, Коротичанского поселкового голову Харьковского района Харьковской области

По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения:

Васьковского Максима, старшего оперуполномоченного Могилев-Подольского МРО УСБУ в Винницкой области;

Рудьковского Семена, бывшего старшего инспектора штурмового взвода № 2 (г. Житомир) военизированного формирования Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции;

По признакам несвоевременного представления ежегодной декларации за 2017 год:

Пличко Григория, депутата Черкасского областного совета;

Иванову Аллу, судью Ривненского окружного административного суда;

Зиброву Ирину, начальника отдела государственного экологического надзора (контроля) на таможенной территории Азовского моря, Государственной Азовской морской экологической инспекции;

По признакам несвоевременного представления декларации перед увольнением:

Бондаренко Евгения, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области;

По признакам непредставление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии:

Бондаренко Евгения, прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области;

Водько Сергея, бывшего начальника управления внутренней безопасности в Волынской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции;

Колака Валерия, главного государственного инспектора-ревизора ГУДФС в Харьковской области.

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