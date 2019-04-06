Германия настаивает на сохранении "нормандского формата" после выборов в Украине

6 апреля, 2019, 17:54

Глава МИД Германии Гайко Маас заявил, что переговоры для политического урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе нужно и в дальнейшем проводить в "нормандском формате"

Об этом сообщает DW.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас выступает за сохранение посреднической роли ФРГ и Франции в разрешении конфликта на Донбассе. Об этом глава МИД Германии заявил в субботу, 6 апреля, на полях встречи министров иностранных дел стран Большой семерки (G7) в городе Динар во Франции.

По словам немецкого чиновника, важно, чтобы переговоры с целью поиска политического урегулирования на Донбассе, продолжались и после выборов президента Украины. Имеющийся на сегодня так называемый "нормандский формат", в котором, кроме Украины и России, принимают также участие Германия и Франция, следует сохранить, отметил Маас.

Как Берлин, так и Париж надеются на дальнейшие переговоры в этом формате и после выборов в Украине, отметил член правительства Германии.

Первая встреча глав государств и правительств России, Германии, Франции и Украины в "нормандском формате" состоялась 6 июня 2014 года в городе Бенувиль в Нормандии, давшее название формата встречи.

Впоследствии стали проводиться встречи на уровне министров иностранных дел этих стран, где главной темой переговоров были поиски политического урегулирования для конфликта в Украине.