Германия настаивает на сохранении "нормандского формата" после выборов в Украине
Об этом сообщает DW.
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас выступает за сохранение посреднической роли ФРГ и Франции в разрешении конфликта на Донбассе. Об этом глава МИД Германии заявил в субботу, 6 апреля, на полях встречи министров иностранных дел стран Большой семерки (G7) в городе Динар во Франции.
По словам немецкого чиновника, важно, чтобы переговоры с целью поиска политического урегулирования на Донбассе, продолжались и после выборов президента Украины. Имеющийся на сегодня так называемый "нормандский формат", в котором, кроме Украины и России, принимают также участие Германия и Франция, следует сохранить, отметил Маас.
Как Берлин, так и Париж надеются на дальнейшие переговоры в этом формате и после выборов в Украине, отметил член правительства Германии.
Первая встреча глав государств и правительств России, Германии, Франции и Украины в "нормандском формате" состоялась 6 июня 2014 года в городе Бенувиль в Нормандии, давшее название формата встречи.
Впоследствии стали проводиться встречи на уровне министров иностранных дел этих стран, где главной темой переговоров были поиски политического урегулирования для конфликта в Украине.
- Напомним, 29 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов состоится заседание "нормандского" формата .
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