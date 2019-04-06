Епифаний назвал впечатляющее количество храмов, построенных за годы независимости Украины

6 апреля, 2019, 16:12

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал количество храмов, построенных в Украине за время независимости

Об этом Епифаний заявил во время освящения в Житомире накупольных крестов кафедрального храма святого равноапостольного князя Владимира, сообщает "Укринформ".

"В течение независимости Украинского государства построено около 4 тыс. православных храмов. Если углубиться в историю, то в одной стране в течение такого короткого времени не было построено столь большого количества православных храмов", - сказал Епифаний.

По его словам сейчас по всей Украине строятся и освящаются храмы.

"Сейчас сотни храмов нашей единой поместной украинской православной церкви находятся в состоянии построения, и каждый год мы совершаем десятки освящений вновь построенных храмов. Это свидетельствует о том, что наш народ высоко религиозный", - отметил митрополит Епифаний.