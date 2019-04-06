Епифаний назвал впечатляющее количество храмов, построенных за годы независимости Украины
Об этом Епифаний заявил во время освящения в Житомире накупольных крестов кафедрального храма святого равноапостольного князя Владимира, сообщает "Укринформ".
"В течение независимости Украинского государства построено около 4 тыс. православных храмов. Если углубиться в историю, то в одной стране в течение такого короткого времени не было построено столь большого количества православных храмов", - сказал Епифаний.
По его словам сейчас по всей Украине строятся и освящаются храмы.
"Сейчас сотни храмов нашей единой поместной украинской православной церкви находятся в состоянии построения, и каждый год мы совершаем десятки освящений вновь построенных храмов. Это свидетельствует о том, что наш народ высоко религиозный", - отметил митрополит Епифаний.
- 3 апреля Епифаний призвал создать Национальный пантеон героев в Украине.
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