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Епифаний призвал создать Национальный пантеон героев в Украине

В Украине следует создать глобальный Национальный пантеон памяти с собором и музейным комплексом

Об этом сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Стена памяти" - это временная мера. В Украине следует создать глобальный Национальный пантеон памяти с собором и музейным комплексом, ведь память и молитва - это неразрывные вещи. Для павших молитва важна, без нее память будет не полной", - отметил митрополит Епифаний.

Он добавил, что в этом контексте Украина стоит братьв пример практику других стран, в частности Польши, которая в течение последних нескольких десятилетий провела серьезную работу по увековечению памяти о национальных героях.

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