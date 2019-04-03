Епифаний призвал создать Национальный пантеон героев в Украине
3 апреля, 2019, 18:40
В Украине следует создать глобальный Национальный пантеон памяти с собором и музейным комплексом
Об этом сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщает пресс-служба ПЦУ.
"Стена памяти" - это временная мера. В Украине следует создать глобальный Национальный пантеон памяти с собором и музейным комплексом, ведь память и молитва - это неразрывные вещи. Для павших молитва важна, без нее память будет не полной", - отметил митрополит Епифаний.
Он добавил, что в этом контексте Украина стоит братьв пример практику других стран, в частности Польши, которая в течение последних нескольких десятилетий провела серьезную работу по увековечению памяти о национальных героях.
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