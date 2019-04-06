6 апреля на фронте: оккупанты совершили семь обстрелов
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала текущих суток враг семь раз обстрелял позиции наших войск, из них дважды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибра 120 мм - у села Павлополь; из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Пески; с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Широкино; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Опытное; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Старогнатовка; со станковых противотанковых гранатометов - вблизи Авдеевки.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Зайцево.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
- Напомним, в пятницу, 5 апреля российские боевики на Донбассе 8 раз обстреляли позиции украинской армии , в том числе 4 раза - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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