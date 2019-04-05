На Донбассе вражеские снайперы ранили двух бойцов ООС

5 апреля, 2019, 18:29

В пятницу, 5 апреля, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 8 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе 4 раза - из запрещенного Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 6 раз обстреляли украинские укрепления из 120-мм минометов калибра вблизи Водяного и Авдеевки, из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Лебединского, из вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Павлополя, из снайперского оружия - в районе Марьинки и Новотроицкого.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы дважды обстреляли позиции украинской армии из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Новоалександровки, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Южного.

Вражеские снайперы ранили двух бойцов Объединенных сил. На провокации оккупантов украинские военные ответили огнем.