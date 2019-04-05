На Донбассе вражеские снайперы ранили двух бойцов ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 6 раз обстреляли украинские укрепления из 120-мм минометов калибра вблизи Водяного и Авдеевки, из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Лебединского, из вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Павлополя, из снайперского оружия - в районе Марьинки и Новотроицкого.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы дважды обстреляли позиции украинской армии из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Новоалександровки, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Южного.
Вражеские снайперы ранили двух бойцов Объединенных сил. На провокации оккупантов украинские военные ответили огнем.
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