Зеленский сказал, почему не задекларировал виллу в Италии
5 апреля, 2019, 16:25
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не указал в своей декларации поместье в Италии
По его словам, ему не удалось это сделать из-за "несовершенной банковской системы" в Украине. Об этом он заявил в комментарии программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").
"Все задекларировано. Нам нечего скрывать... У нашей компании была западная недвижимость, потому что у нас была несовершенная банковская система. Вложили... Только будем снимать новый фильм... Эта вилла... просто идет и снимается кино. Вот и все", - сказал Зеленский.
- Напомним, как выяснило ранее Слидство.Инфо, Владимир Зеленский не упомянул в декларации кандидата на пост президента 15-комнатную виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми, стоимостью почти $4 млн. Имение оформлено на одну из фирм кандидата в президенты.
- Форте-дей-Марми называют "русской провинцией" - в частности, там имеют недвижимость российские олигархи Роман Абрамович, Олег Дерипаска, а также члены семьи Бориса Ельцина
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