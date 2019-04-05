Зеленский сказал, почему не задекларировал виллу в Италии

5 апреля, 2019, 16:25

По его словам, ему не удалось это сделать из-за "несовершенной банковской системы" в Украине. Об этом он заявил в комментарии программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

"Все задекларировано. Нам нечего скрывать... У нашей компании была западная недвижимость, потому что у нас была несовершенная банковская система. Вложили... Только будем снимать новый фильм... Эта вилла... просто идет и снимается кино. Вот и все", - сказал Зеленский.