Суркис назначил вице-президентом "Динамо" скандального селекционера

19 июня, 2018, 13:48

Президент "Динамо" Игорь Суркис пригласил в "Динамо" Евгения Красникова, который отбывает дисквалификацию за договорные матчи

Об этом сообщает "Спорт-Експрес в Украине".

По словам Игоря Суркиса, бывший селекционер харьковского "Металлиста" уже начал работу в "Динамо", однако официально станет вице-президентом клуба 5 августа, после того, как отбудет дисквалификацию.

"Наше сотрудничество с Красниковым уже началось, он проникся идеями и активно включился в работу. Евгений в курсе моей позиции: на должность вице-президента "Динамо" он будет назначен только 5 августа, когда завершится срок его дисквалификации", - сказал Суркис.

Также владелец "Динамо" сообщил, что в селекционной службе 1 июля начнет работать знаменитый в прошлом футболист киевского клуба Александр Заваров.