Суркис назначил вице-президентом "Динамо" скандального селекционера
19 июня, 2018, 13:48
Президент "Динамо" Игорь Суркис пригласил в "Динамо" Евгения Красникова, который отбывает дисквалификацию за договорные матчи
Об этом сообщает "Спорт-Експрес в Украине".
По словам Игоря Суркиса, бывший селекционер харьковского "Металлиста" уже начал работу в "Динамо", однако официально станет вице-президентом клуба 5 августа, после того, как отбудет дисквалификацию.
"Наше сотрудничество с Красниковым уже началось, он проникся идеями и активно включился в работу. Евгений в курсе моей позиции: на должность вице-президента "Динамо" он будет назначен только 5 августа, когда завершится срок его дисквалификации", - сказал Суркис.
Также владелец "Динамо" сообщил, что в селекционной службе 1 июля начнет работать знаменитый в прошлом футболист киевского клуба Александр Заваров.
- Евгений Красников был дисквалифицирован на пять лет за причастность к организации в сезоне 2007/2008 договорного матча между "Металлистом" и "Карпатами" в чемпионате Украины. Харьковский клуб был лишен бронзы Премьер-лиги и отстранен УЕФА от еврокубков.
- Сегодня стало известно, что в "Динамо" переходит бывший защитник "Металлиста" сенегалец Папа Гуйе.
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