В России уверены в реализации "Северного потока-2", несмотря на новые правила ЕС
Об этом сообщает ТАСС.
"Еще не завершены все процедуры по принятию Газовой директивы. Надо дождаться прохождения всех законодательных процедур. Исходя из того проекта, который рассматривался, можно отметить, что проект [" Северный поток - 2 "] будет реализовываться и в рамках этого нового законодательства. Эти требования законодательства будут выполняться", - считает он.
Министр добавил, что "сейчас можно говорить об общих параметрах, заложенные в директиве, исходя из того, что там прописано, это не должно стать ограничением для реализации этого проекта".
Напомним, в четверг Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС, которая также будет применяться к трубопроводам из третьих стран, таких как "Северный поток-2" российского "Газпрома".
Поскольку добыча и транспортировка газа не могут находиться под контролем одной компании, "Газпрому" придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС, и открыть использование трубопровода для третьих сторон.
Согласно директиве, новые трубопроводы могут быть предметом исключений, но они должны быть одобрены Европейской комиссией и подлежать строгим условиям.
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