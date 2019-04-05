В России уверены в реализации "Северного потока-2", несмотря на новые правила ЕС

5 апреля, 2019, 17:16

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что новая редакция Газовой директивы ЕС, скорее всего, не повлияет на реализацию "Северного потока-2"

Об этом сообщает ТАСС.

"Еще не завершены все процедуры по принятию Газовой директивы. Надо дождаться прохождения всех законодательных процедур. Исходя из того проекта, который рассматривался, можно отметить, что проект [" Северный поток - 2 "] будет реализовываться и в рамках этого нового законодательства. Эти требования законодательства будут выполняться", - считает он.

Министр добавил, что "сейчас можно говорить об общих параметрах, заложенные в директиве, исходя из того, что там прописано, это не должно стать ограничением для реализации этого проекта".

Напомним, в четверг Европейский парламент принял обновленную Газовую директиву ЕС, которая также будет применяться к трубопроводам из третьих стран, таких как "Северный поток-2" российского "Газпрома".

Поскольку добыча и транспортировка газа не могут находиться под контролем одной компании, "Газпрому" придется отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС, и открыть использование трубопровода для третьих сторон.

Согласно директиве, новые трубопроводы могут быть предметом исключений, но они должны быть одобрены Европейской комиссией и подлежать строгим условиям.