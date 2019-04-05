В России будут судить двух активистов, которые причастны к установлению "надгробия" Путина
Об этом заявил в Twitter движение "Агит Россия", который взял ответственность за установление импровизированного "надгробия" Путину в центре его родного города Санкт-Петербурга.
Они сообщили, что в Петербурге состоится суд по делу двух активистов, Григория Кудрявцева и Андрея Жексимбаева, которых судят за акцию с надгробием Путина вблизи Исаакиевского собора.
"Мы, движение" Агит Россия ", ответственно заявляем: эти ребята не участвовали в этой акции.Абсурдность ситуации в том, что у обвиняемых есть алиби, есть свидетели, можно проверить данные gps у операторов и посмотреть камеры с дверей дома в тот день . Каждый честный опер это проверит за 10 минут. Поэтому обвинительное решение суда без данных свидетелей и фактических данных будет априори незаконным ", - говорится в заявлении движения.
Опубликовал заявление по 2 активистами, которых будут судить за участие в акции с надгробия Путина в Исаакиевского собора. https://t.co/TFIZnUKTAs pic.twitter.com/jyc8G1Ifwd- агит Россия (@agit_ru) April 5, 2019
Напомним, что в Санкт-Петербурге активисты установили около Исаакиевского собора в Петербурге "надгробие" президента России Владимира Путина.
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