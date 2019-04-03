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Умер для России: в Санкт-Петербурге установили "надгробие" Путина

Активисты установили около Исаакиевского собора в Петербурге "надгробие" президента России Владимира Путина

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, на надгробии есть фото, "дать жизнь" (1952-2019) и надпись "Предал народ России".

В телеграмм-канале "Агит Россия" говорится, что надгробие установили активисты движения. Они объяснили, что установкой надгробия хотели сказать, что "Путин умер для граждан России за принятые антинародные законы, постоянную ложь и отвратительное правление".

В начале марта аналогичное надгробие появилось в Набережных Челнах. После этого "ВКонтакте" начала удалять фотографии с ним из-за жалоб пользователей, в соцсети их сравнили с распространением фейков в чрезвычайных ситуациях. Позже фотографии восстановили.

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