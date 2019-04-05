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В австралийском Мельбурне весь день тушат пожар на складе химикатов

В Мельбурне, на юге Австралии, произошел масштабный пожар на складе химикатов
Об этом сообщает АВС News.

По предварительной информации, огонь возник утром 5 апреля (по местному времени) после того, как стальной барабан упал на бетон и создал искру.

Из здания на улицу смогли вовремя выбежать 30 человек. Один сотрудник предприятия получил сильные ожоги, еще один госпитализирован в стабильном состоянии с травмой глаза.

С пожаром, который, вероятно, продлится несколько дней, борются 175 пожарных борются.

Власти призвали местных жителей не выходить на улицы. Несколько школ закрыли для безопасности. Воздух проверяли на наличие опасных веществ.

Предприятие, где возник пожар, предоставляет услуги по хранению и утилизации опасных промышленных отходов. Кроме того, там занимаются обработкой растворителей и других отходов от краски и смежных отраслей.

Как сообщает АВС News, в марте предприятие проверяли сотрудники управления охраны окружающей среды. По их информации там хранили более 400 тысяч литров химикатов, хотя разрешено хранить 150 тысяч литров.

  • Напомним, в Южной Корее объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров.
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