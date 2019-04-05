В Южной Корее объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров

5 апреля, 2019, 12:27

В Южной Корее начались масштабные лесные пожары

Как сообщает Yonhap , пожары бушуют в лесных массивах и местах вдоль восточного побережья страны.

В наиболее пострадавших районах объявлено чрезвычайное положение.

По всей стране объявлена общенациональная тревога, власти мобилизовали более 13 000 спасателей со всей страны.

В результате пожаров один человек погиб, еще 35 пострадали. Огонь уничтожил около 200 домов и сжег 525 га леса.