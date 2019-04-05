Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко

5 апреля, 2019, 19:05

Об этом в эфире Радио Новое время заявил советник предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает издание The Бабель.

"Она была бы независимым арбитром, так как критиковала бы обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но случилось так, как случилось", - рассказал Разумков .

Он добавил, что место модератора предложат любому другому.

"Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд", - отметил советник.

Напомним, что Зеленский предложил Тимошенко быть арбитром на дебатах с Порошенко.