3 апреля, 2019, 10:32

В Брюсселе готовятся предложить главе правительства Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку Brexit с жесткими условиями

Речь, в частности, может идти о необходимости проведения выборов в Европарламент и заключением "джентльменского соглашения" о правах Великобритании как государства-члена, сообщает Financial Times.

На фоне чрезвычайного саммита лидеров ЕС по Brexit, запланированного на следующую среду (за два дня до выхода Британии 12 апреля), новое предложение является частью планов, которые составляют дипломаты и чиновники, чтобы справиться со все более непредсказуемым правительством и парламентом Великобритании, говорится в материале.

Мероприятия, которые взвешивают в Европейском Союзе, предусматривают откладывания Brexit до января или апреле 2020 года. В одном из сценариев такое предложение могут выдвинуть, даже если Мэй не окажет запрос на отсрочку до саммита на следующей неделе.

Мэй продолжает надеяться на короткую задержку, чтобы избежать проведения выборов в Европарламент.

После семичасового кризисного заседания правительства накануне Мэй заявила, что Лондон нужно будет дополнительное отсрочки выхода из ЕС, чтобы достичь Brexit договору.

Однако, по словам Мэй, любой план потребует принятия уже согласованной с ЕС соглашения о Brexit. Если же план не будет согласован, правительство предложит депутатам серию вариантов для голосования.

Премьер подчеркнула, что соглашение о Brexit необходимо принять до 22 мая, чтобы Великобритания не принимала участия в выборах в европарламент.