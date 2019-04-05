5 апреля, 2019, 18:29

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Мексике многомиллиардными санкциями и повышением пошлин на производимые в Мексике автомобили

Об этом он написал в своем Twitter .

Так, Трамп вновь предупредил, что может закрыть южную границу США.

"Мексика, впервые за многие десятилетия, сознательно задерживает нелегалов на своей южной границе. Большой поток остановился. Однако, если по какой-либо причине Мексика прекратит задерживать и возвращать нелегалов туда, откуда они приехали, США будут вынуждены на 25% повысить пошлины на все автомобили, произведенные в Мексике и отправленные через границу к нам. Если это не сработает, я закрою границу", - написал американский лидер.

Глава США также рассматривает и введение экономических санкций на 500 млрд долларов.

"Также я рассматриваю введение экономических санкций на 500 млрд долларов за незаконные наркотики, которые провозятся контрабандой через Мексику и через наш южный кордон... Я направляюсь к южной границе, чтобы показать часть новой стены! Отправляюсь", - отметил Трамп.

.... This will supersede USMCA. Likewise I am looking at an economic penalty for the 500 Billion Dollars in illegal DRUGS that are shipped and smuggled through Mexico and across our Southern Border. Over 100,00 Americans die each year, sooo many families destroyed! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 апреля 2019 г.

Напомним, на этой неделе глава США пригрозил Мексике закрытием границы. "Конгресс должен собраться и немедленно ликвидировать лазейки на границе. В случае бездействия граница или большие ее участки будут закрыты. Это национальное чрезвычайное положение", - подчеркивал американский лидер.

Позже Трамп отказался от идеи немедленного закрытия границы с Мексикой.