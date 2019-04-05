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Трамп пригрозил Мексике многомиллиардными санкциями

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Мексике многомиллиардными санкциями и повышением пошлин на производимые в Мексике автомобили

Об этом он написал в своем Twitter .

Так, Трамп вновь предупредил, что может закрыть южную границу США.

"Мексика, впервые за многие десятилетия, сознательно задерживает нелегалов на своей южной границе. Большой поток остановился. Однако, если по какой-либо причине Мексика прекратит задерживать и возвращать нелегалов туда, откуда они приехали, США будут вынуждены на 25% повысить пошлины на все автомобили, произведенные в Мексике и отправленные через границу к нам. Если это не сработает, я закрою границу", - написал американский лидер.

Глава США также рассматривает и введение экономических санкций на 500 млрд долларов.

"Также я рассматриваю введение экономических санкций на 500 млрд долларов за незаконные наркотики, которые провозятся контрабандой через Мексику и через наш южный кордон... Я направляюсь к южной границе, чтобы показать часть новой стены! Отправляюсь", - отметил Трамп.

Напомним, на этой неделе глава США пригрозил Мексике закрытием границы. "Конгресс должен собраться и немедленно ликвидировать лазейки на границе. В случае бездействия граница или большие ее участки будут закрыты. Это национальное чрезвычайное положение", - подчеркивал американский лидер.

Позже Трамп отказался от идеи немедленного закрытия границы с Мексикой.

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