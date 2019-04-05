США и Китай приблизились к подписанию "эпического" торгового соглашения

"Президент Дональд Трамп заявляет, что США договорились о некоторых из самых тяжелых пунктов в торговых переговорах с Китаем", - говорится в сообщении.

По словам главы Белого дома, соглашение может быть заключено в течение следующих четырех недель, но добавил, что остались определенные несогласованные моменты.

США и Китай ведут переговоры с декабря 2018 года, пытаясь положить конец торговой войне, что наносит ущерб мировой экономике.

Президент Трамп заявил, что США и КНР согласовали много сложных моментов, но по соглашению "есть несколько путей развития событий". И если соглашение будет согласовано, он организует саммит с президентом КНР.

"Это эпическая соглашение, историческая - если оно будет подписано", - сказал Трамп.

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В 2018 году администрация Дональда Трампа, которая сопротивляется проникновению китайских товаров на рынок США, ввела ряд достаточно чувствительным для Пекина пошлин, анонсировав их увеличения в начале 2019 года. Глава КНР Си Цзиньпин в долгу не остался, и ввел против США пошлины в ответ. Взаимные пошлины достигли суммы более $ 100 млрд.

На саммите G20 в Аргентине Трамп и Си Цзиньпин достигли временного "перемирие" в этом торговом противостоянии. Лидеры двух стран договорились в течение трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и заключить новое двустороннее торговое соглашение.

Впрочем, противостояние продолжается на локальном уровне: США и их союзники лоббируют различные запреты на продукцию китайских технологических гигантов (ZTE, Нuawei) обвиняя их в шпионской активности и краже государственных секретов.