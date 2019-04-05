Посчитаем так ,что России не останется, - Климкин о компенсации за оккупацию Украины

5 апреля, 2019, 12:22

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал полным бредом заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, что с Украины необходимо взыскать компенсацию за тот "страшный период", который Крым провел в ее составе

Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV .

"Я считаю, что это тотальный бред. Реагировать на то, что происходит в Государственной думе РФ, я не буду, поскольку это - фарс, не комментирует ни один нормальный цивилизована человек", - сказал Климкин.

"Я даже пошутил - но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки - что, если Россия начнет говорить о качестве мистические компенсации, то тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем сколько, что никакой России не останется . Но это я уже комментировать по определению не буду ", - подчеркнул министр.

Напомним, в Государственной думе РФ захотели компенсации от Украины и ЕС за "разрушение" Крыма до аннексии.