Посчитаем так ,что России не останется, - Климкин о компенсации за оккупацию Украины
Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV .
"Я считаю, что это тотальный бред. Реагировать на то, что происходит в Государственной думе РФ, я не буду, поскольку это - фарс, не комментирует ни один нормальный цивилизована человек", - сказал Климкин.
"Я даже пошутил - но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки - что, если Россия начнет говорить о качестве мистические компенсации, то тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем сколько, что никакой России не останется . Но это я уже комментировать по определению не буду ", - подчеркнул министр.
Напомним, в Государственной думе РФ захотели компенсации от Украины и ЕС за "разрушение" Крыма до аннексии.
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