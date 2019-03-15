В РФ захотели компенсации от Украины и ЕС за "разрушение" Крыма до аннексии

15 марта, 2019, 13:28

Глава российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с Украины необходимо взыскать компенсацию за тот "страшный период", который Крым провел в ее составе

Об этом сообщает РБК .

Спикер Госдумы России, которая аннексировала у Украины полуостров в марте 2014 года, призвал подсчитать, "сколько задолжал Киев за разрушение экономики Крыма и Севастополя за время пребывания в составе независимой Украины".

"Просчитать, сколько потеряла экономика Крыма [...], сколько потерял народ, какие права были нарушены. И через наши парламентские структуры европейские мы с вами возьмем и обяжем Украины компенсировать это", - сказал Володин, отметив, что часть долгов может перейти и на Евросоюз, который поддерживает Украину.