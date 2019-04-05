//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Подозреваемому в госизмене экс-переводчику Гройсмана продлили арест

Экс-заместителю руководителя протокола премьер-министра Украины Станиславу Ежову суд продлил арест до 3 июня

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что у Ежова срок содержания под стражей заканчивается 12 апреля, поэтому прокурор подал ходатайство о продлении ареста. Он обосновал необходимость такой меры тем, что за пределами СИЗО Ежов может скрыться от следствия или продолжить преступную деятельность - работать на российские спецслужбы.

Сам Ежов просил судей не удовлетворять ходатайство. По его словам, прокурор не предоставил никаких материалов, которые бы доказывали обоснованность предъявленных ему подозрений.

Адвокат Рыбин поддержал своего подзащитного и попросил судей отпустить его из СИЗО. Он заявил, что во время суда прокурор не предоставил доказательств вины Ежова.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать