Подозреваемому в госизмене экс-переводчику Гройсмана продлили арест

5 апреля, 2019, 17:12

Экс-заместителю руководителя протокола премьер-министра Украины Станиславу Ежову суд продлил арест до 3 июня

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что у Ежова срок содержания под стражей заканчивается 12 апреля, поэтому прокурор подал ходатайство о продлении ареста. Он обосновал необходимость такой меры тем, что за пределами СИЗО Ежов может скрыться от следствия или продолжить преступную деятельность - работать на российские спецслужбы.

Сам Ежов просил судей не удовлетворять ходатайство. По его словам, прокурор не предоставил никаких материалов, которые бы доказывали обоснованность предъявленных ему подозрений.

Адвокат Рыбин поддержал своего подзащитного и попросил судей отпустить его из СИЗО. Он заявил, что во время суда прокурор не предоставил доказательств вины Ежова.