Подозреваемому в госизмене экс-переводчику Гройсмана продлили арест
5 апреля, 2019, 17:12
Экс-заместителю руководителя протокола премьер-министра Украины Станиславу Ежову суд продлил арест до 3 июня
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что у Ежова срок содержания под стражей заканчивается 12 апреля, поэтому прокурор подал ходатайство о продлении ареста. Он обосновал необходимость такой меры тем, что за пределами СИЗО Ежов может скрыться от следствия или продолжить преступную деятельность - работать на российские спецслужбы.
Сам Ежов просил судей не удовлетворять ходатайство. По его словам, прокурор не предоставил никаких материалов, которые бы доказывали обоснованность предъявленных ему подозрений.
Адвокат Рыбин поддержал своего подзащитного и попросил судей отпустить его из СИЗО. Он заявил, что во время суда прокурор не предоставил доказательств вины Ежова.
- Напомним, 20 декабря 2017 сотрудники контрразведки СБУ изобличили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб России.
- Задержанным по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Ежов.
- Гройсман поблагодарил работников СБУ за профессионализм и бдительность.
- Гройсман знал от СБУ, что его переводчик работает на спецслужбы России за несколько месяцев до задержания.
- Ежов сообщал российским разведчикам данные о зарубежных поездках и переговорах главы правительства .
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-