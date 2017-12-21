СБУ рассказала, что "сливал" России переводчик Гройсмана
Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает пресс-служба ведомства.
"Во время досудебного расследования задокументирована деятельность сотрудника Кабмина, собиравшего по заданию Главного разведывательного управления Вооруженных сил РФ служебную информацию Кабмина Украины, в частности, о заграничных поездках и переговорах премьер-министра, которую во время личных встреч, а также с использованием электронной почты передавал представителям российской спецслужбы", - сказал Маяков.
Чиновнику объявлено о подозрении в совершении государственной измены.
"Деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб обороноспособности, территориальной целостности, неприкосновенности, информационной безопасности государства в форме содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. Эта форма государственной измены, в отличие от шпионажа, не предусматривает, чтобы сведения, которые передаются иностранным спецслужбам, обязательно составляли государственную тайну", - пояснил спецслужбу.
Сейчас готовится ходатайство об аресте Ежова.
Кроме того, разоблачен еще один российский шпион, которым оказался сотрудник СБУ.
"Проводится документирование противоправной деятельности еще одного гражданина Украины, действовавшего в ущерб национальным интересам в пользу российских спецслужб. К сожалению, им оказался наш сотрудник в звании подполковника", - добавил Маяков.
- Напомним, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина в деятельности в интересах спецслужб России.
- Задержанным по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Ежов.
- Гройсман поблагодарил работников СБУ за профессионализм и бдительность.
- Гройсман знал от СБУ, что его переводчик работает на спецслужбы России за несколько месяцев до задержания.
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