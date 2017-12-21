 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ рассказала, что "сливал" России переводчик Гройсмана

Переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов, которого задержали за передачу России служебной информации, сообщал российским разведчикам сведения о зарубежных поездках и переговорах главы правительства

Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает пресс-служба ведомства.

"Во время досудебного расследования задокументирована деятельность сотрудника Кабмина, собиравшего по заданию Главного разведывательного управления Вооруженных сил РФ служебную информацию Кабмина Украины, в частности, о заграничных поездках и переговорах премьер-министра, которую во время личных встреч, а также с использованием электронной почты передавал представителям российской спецслужбы", - сказал Маяков.

Чиновнику объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

"Деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб обороноспособности, территориальной целостности, неприкосновенности, информационной безопасности государства в форме содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. Эта форма государственной измены, в отличие от шпионажа, не предусматривает, чтобы сведения, которые передаются иностранным спецслужбам, обязательно составляли государственную тайну", - пояснил спецслужбу.

Сейчас готовится ходатайство об аресте Ежова.

Кроме того, разоблачен еще один российский шпион, которым оказался сотрудник СБУ.

"Проводится документирование противоправной деятельности еще одного гражданина Украины, действовавшего в ущерб национальным интересам в пользу российских спецслужб. К сожалению, им оказался наш сотрудник в звании подполковника", - добавил Маяков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2017 суббота

больше новостей

23 декабря, 2017 суббота

22 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать