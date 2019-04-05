ПЦУ отреагировала на призывы УПЦ (МП) отозвать Томос

5 апреля, 2019, 20:12

Православная церковь Украины отреагировала на призыв УПЦ (МП) отозвать Томос, ибо тот "вредит украинскому православию"

Об этом говорится на сайте ПЦУ.

"Московский Патриархат в Украине не является здесь Поместной Церковью, а является частью Русской Православной Церкви. Предоставление же Томоса об автокефалии - это прямое и вполне каноничное право Вселенского Патриархата. Благодаря реализации этого права через Томос Вселенского Патриарха была провозглашена и утверждена автокефалия подавляющего большинства Поместных Церквей (10 из 15)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попытки называть историческую и каноническую аргументацию решений Константинопольской Матери-Церкви "безосновательной, искусственной, надуманной и противоречащей Церковным канонам" являются необоснованными, поскольку кроме пустых эпитетов никаких аргументов для этого авторами обращения не приводится.

Ранее УПЦ (МП) призвал Варфоломея работать над исправлением ошибок: отозвать Томос.