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ПЦУ отреагировала на призывы УПЦ (МП) отозвать Томос

Православная церковь Украины отреагировала на призыв УПЦ (МП) отозвать Томос, ибо тот "вредит украинскому православию"

Об этом говорится на сайте ПЦУ.

"Московский Патриархат в Украине не является здесь Поместной Церковью, а является частью Русской Православной Церкви. Предоставление же Томоса об автокефалии - это прямое и вполне каноничное право Вселенского Патриархата. Благодаря реализации этого права через Томос Вселенского Патриарха была провозглашена и утверждена автокефалия подавляющего большинства Поместных Церквей (10 из 15)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попытки называть историческую и каноническую аргументацию решений Константинопольской Матери-Церкви "безосновательной, искусственной, надуманной и противоречащей Церковным канонам" являются необоснованными, поскольку кроме пустых эпитетов никаких аргументов для этого авторами обращения не приводится.

Ранее УПЦ (МП) призвал Варфоломея работать над исправлением ошибок: отозвать Томос.

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