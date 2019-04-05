Омелян попросил Всемирный банк проверить закупки для Укрзализныци
Об этом говорится в сообщении на сайте Мининфраструктуры.
"В свою очередь представители Всемирного банка сообщили, что эксперты банка работают над стратегией реформирования" Укрзализныци ", уделяя особое внимание вопросам повышения операционной эффективности, качества услуг, а также минимизации и нивелирования рисков либерализации рынка", - отмечает ведомство.
Министр также отметил необходимость решительных действий по реформированию отрасли.
"Мы не можем ждать, пока новый законопроект о железнодорожном транспорте будет проголосован парламентом. Уже в этом году мы запускаем частную тягу на железной дороге. Мы уже имеем хороший прогресс и опыт на региональной железной дороги во Львове и хотим распространить этот опыт на всю Украину", - заявил он.
- Напомним, детективы НАБУ сообщили 7 лицам о подозрении в завладении 93270000 грн АО "Укрзализныця". По данным следствия, народный депутат является организатором этой коррупционной схемы.
- Обвинительный акт в отношении трех должностных лиц "Укрзализныци" (двух бывших и одного - действующего) и одного представителя ООО "Вог Аэро Джет" передали в суд .
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