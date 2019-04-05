Омелян попросил Всемирный банк проверить закупки для Укрзализныци

5 апреля, 2019, 13:22

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился к Всемирному банку с просьбой дополнительно проанализировать процедуру закупок АО "Укрзализныця", чтобы гарантировать их прозрачность и настоящую конкуренцию

Об этом говорится в сообщении на сайте Мининфраструктуры.

"В свою очередь представители Всемирного банка сообщили, что эксперты банка работают над стратегией реформирования" Укрзализныци ", уделяя особое внимание вопросам повышения операционной эффективности, качества услуг, а также минимизации и нивелирования рисков либерализации рынка", - отмечает ведомство.

Министр также отметил необходимость решительных действий по реформированию отрасли.

"Мы не можем ждать, пока новый законопроект о железнодорожном транспорте будет проголосован парламентом. Уже в этом году мы запускаем частную тягу на железной дороге. Мы уже имеем хороший прогресс и опыт на региональной железной дороги во Львове и хотим распространить этот опыт на всю Украину", - заявил он.