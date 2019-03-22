Хищение 92 млн "Укрзализныци": дело в отношении трех должностных лиц передали в суд
Об этом передает пресс-служба НАБУ в Facebook.
В частности, речь идет о:
- экс-начальнике Филиала "Центр обеспечения производства" ( "ЦЗВ") АО "Укрзализныця".
- экс-заместителе начальника Филиала "ЦЗВ" АО "Укрзализныця".
- начальнике отдела нефтепродуктов управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства филиала "ЦЗВ" ПАО "Укрзализныця";
Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что привело к материальному ущербу.
Также в суд направили дело в отношении представителя ООО "Вог Аэро Джет" (его подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившее значительный ущерб).
Напомним, что детективы НАБУ сообщили 7 лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн АО "Укрзализныця". По данным следствия, народный депутат является организатором этой коррупционной схемы.
Подозреваемые в течение декабря 2015 - марта 2017 организовали закупку стрелочной продукции для АО "Укрзализныця" по завышенным ценам и привлекали к этому подконтрольные им предприятия-посредники. Таким образом, они завладели примерно 93, 28 млн грн.
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