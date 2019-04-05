На Сицилии во время матча футболиста похитили на вертолете

5 апреля, 2019, 14:45

Во время футбольного матча на Сицилии игрока с поля похитили неизвестные в балаклавах на вертолете

Об этом сообщает Fox Sports Italy .

В любительском чемпионате Сицилии произошел необычный случай. Во втором тайме поединка между любительскими командами "Виагранде" и "Неброди" на поле неожиданно приземлился вертолет. Из него вышли люди в балаклавах, которые схватили игрока "Виагранде" Игнацио Барбагалло и исчезли вместе с ним.

Болельщики и футболисты испугались такого поворота событий, но вскоре выяснилось, что это был розыгрыш. Барбагалло инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере.

Шутка из-за несогласованной посадку вертолета в людном месте обошелся Игнацио штрафом в 200 евро и дисквалификацией до 31 мая 2019 года.