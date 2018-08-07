Одноклубники Ярмоленко устроили фейковое интервью новичку "Вест Хэма"

7 августа, 2018, 10:21

Футболисты английского "Вест Хэма" пошутили над звездным новичком клуба Джеком Вилшером

Об этом сообщает Daily Mail.

Игроки "Вест Хэма" Аарон Кресвелл и Марк Нобл подшутили над новичком команды Джеком Вилшером, устроив с ним фейковое интервью.

С помощью микронаушника, псевдожурналист задавал вопросы, которые ему диктовали Нобл и Кресвелл и всячески ставил футболиста в неловкое положение.

Сначала журналист очень много обращал на себя внимание, рассказывая о своем увлечении теннисом, а также громко требовал воды, которая стояла у него возле ног.

Вилшера спросили, кто, по его мнению, будет занимать место в старте - он, или ветеран команды Марк Нобл. Джек тактично ответил, что они выполняют разные функции, поэтому оба могут выходить в старте. Интервьюер также сказал, что Уилшер меньше Нобла, что сыграет ключевую роль в выборе тренера.

Дальше у журналиста зазвонил телефон. Он сказал, что очень занят, поскольку у него интервью с Джоном Вилшером. Услышав чужое имя, футболист лишь улыбнулся. Потом у Джека спросили, как сильно он хочет вернуться в сборную Ирландии, на что англичанин ответил, что никогда не был в составе ирландцев.

После интервью журналист попросил Вилшера подписать футболку с фамилией любимого игрока его кузена, достал форму Нобла и попросил подделать его автограф. После уговоров полузащитник согласился на это. В этот момент в комнате появились Кресвелл и Нобл, который удивленно спросил Вилшера, что он делает с его футболкой.