На линии разграничения будет работать мобильное подразделение "Ощадбанка"

5 апреля, 2019, 19:10

Мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Луганской области с 8 по 12 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter .

"В период с 8 по 12 апреля мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Луганской области. О графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что передвижное подразделение "Ощадбанка" будет работать в городе Золотое 8 апреля, в селе Трехизбенка 9 апреля, в городе Золотое - 4-10 апреля, в г. Тошковка 11 апреля и в городе Золотое 12 апреля.

В период с 08 по 12 апреля мобильное подразделение # Ощадбанк будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Луганской области. О графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено дополнительно. # МТОТ pic.twitter.com/3Hb28zx0Pu - МТОТ (@mtot_gov_ua) 5 апреля 2019 г.