На линии разграничения будет работать мобильное подразделение "Ощадбанка"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter .
"В период с 8 по 12 апреля мобильное подразделение "Ощадбанка" будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Луганской области. О графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передвижное подразделение "Ощадбанка" будет работать в городе Золотое 8 апреля, в селе Трехизбенка 9 апреля, в городе Золотое - 4-10 апреля, в г. Тошковка 11 апреля и в городе Золотое 12 апреля.
В период с 08 по 12 апреля мобильное подразделение # Ощадбанк будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Луганской области. О графике обслуживания на следующей неделе будет сообщено дополнительно. # МТОТ pic.twitter.com/3Hb28zx0Pu- МТОТ (@mtot_gov_ua) 5 апреля 2019 г.
- Напомним, 5 апреля из-за обстрела боевиков пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно остановлено.
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