Работу КПВВ "Марьинка" временно остановили из-за обстрела, - ГПСУ
5 апреля, 2019, 15:05
Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" ООС временно приостановлен
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook.
Отмечается, что около 14 часов старший смены на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка" получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории. Сейчас ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение.
"Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно остановлен", - подчеркнул Слободян.
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