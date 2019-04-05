Работу КПВВ "Марьинка" временно остановили из-за обстрела, - ГПСУ

5 апреля, 2019, 15:05

Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" ООС временно приостановлен

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook.

Отмечается, что около 14 часов старший смены на нулевом блокпосту КПВВ "Марьинка" получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории. Сейчас ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение.

"Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно остановлен", - подчеркнул Слободян.