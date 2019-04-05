Ежегодно Украина должна отдавать по 8% ВВП на погашение долга - Всемирный банк
Об этом говорится в новом отчете Всемирного банка.
Выплаты по государственному долгу являются одним из ключевых рисков для стабильности экономики Украины, считают в организации.
"Украина нуждается в финансировании в последующие три года, что требует мобилизации значительных международных займов и уменьшения дефицита государственных финансов до 2,5% от ВВП, чтобы обеспечить фискальную стабильность. Украине нужно около $11 млрд ежегодно (8% от ВВП ежегодно), чтобы выплатить государственный долг и компенсировать дефицит бюджета в 2019-2021 годах", - говорится в отчете Всемирного банка.
Обеспечить финансовую стабильность в Украине можно только с помощью продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, которое будет свидетельствовать о продолжении реформ в стране и позволит привлекать средства других международных финансовых учреждениях, отмечают специалисты ВБ.
Эксперты банка добавляют, что экономика Украины - очень уязвима к ситуации на мировых рынках, ведь значительная часть экспорта страны - это сырье, цены на которое постоянно меняются. Для уменьшения такой зависимости Украины нужно больше развивать сферу услуг и производство товаров с высокой добавленной стоимостью.
- Напомним, Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году на 0,2 п.п. - с 2,9% до 2,7%.
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