Всемирный банк вновь ухудшил прогноз роста украинской экономики в 2019 году

5 апреля, 2019, 12:08

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году на 0,2 п.п. - с 2,9% до 2,7%

Об этом говорится в новом докладе об экономике Европы и Центральной Азии, которую Всемирный банк обнародовал 5 апреля.

В докладе говорится, что в 2018 году ВВП Украины в текущих ценах составил $ 124, 6 млрд, ВВП на душу населения - $ 2799.

"В 2018 году ВВП вырос на 3,3% (после 2,3% и 2,5% в 2016 и 2017 годах соответственно). Увеличение темпов роста было обусловлено хорошим урожаем в сельском хозяйстве и ростом секторов, зависят от внутреннего спроса - внутренняя торговля и строительство (которые выросли более чем на 5%). Потребление хозяйств продолжало быстро расти в 2018 году на фоне значительного повышения зарплат и пенсий в государственном секторе, значительного притока денежных переводов в связи с трудовой миграцией в страны ЕС и восстановлением потребительского кредитования ", - говорится в д проповеди.

В то же время темпы роста инвестиций снизились в 2018 году примерно до 9% против 18% в 2017-м из-за задержек в проведении реформ, неопределенность, связанную с выборами и конфликтом на Донбассе, а также низким уровнем сбережений.

Во Всемирном банке отметили, что в 2019 году рост прогнозируется на уровне 2,7%, поскольку инвестиции по-прежнему будут ограничены сложными внешними условиями, связанной с выборами неопределенностью и, как следствие, высокой стоимостью внешних заимствований. В дальнейшем, если темп реформ будет устойчивым, темпы роста могут восстановиться до 4% в среднесрочной перспективе после завершения избирательного цикла.

Прогноз по росту экономики Украины на 2020 й и 2021 годы Всемирный банк оставил без изменений - 3.4% и 3.8% соответственно.

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