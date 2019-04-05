Еврокомиссия готова работать с любым президентом Украины
5 апреля, 2019, 18:48
Европейская комиссия готова сотрудничать с любым президентом, независимо от того, кто победит на президентских выборах 2019
Об этом заявила заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова, сообщает Общественное.
"Неважно, будет Зеленский или Порошенко - мы будем работать", - отметила она.
По словам Матерновой, Зеленского в политической сфере не знают, в связи с этим особенно должен быть услышан голос украинского гражданского общества.
"Если будет второй срок Порошенко - мы знаем, что второй срок это все равно несколько иная мобилизация, новый фактор для гражданского общества".
- Напомним, 4 апреля спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах.
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