Еврокомиссия готова работать с любым президентом Украины

5 апреля, 2019, 18:48

Европейская комиссия готова сотрудничать с любым президентом, независимо от того, кто победит на президентских выборах 2019

Об этом заявила заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова, сообщает Общественное.

"Неважно, будет Зеленский или Порошенко - мы будем работать", - отметила она.

По словам Матерновой, Зеленского в политической сфере не знают, в связи с этим особенно должен быть услышан голос украинского гражданского общества.

"Если будет второй срок Порошенко - мы знаем, что второй срок это все равно несколько иная мобилизация, новый фактор для гражданского общества".