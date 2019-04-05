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Еврокомиссия готова работать с любым президентом Украины

Европейская комиссия готова сотрудничать с любым президентом, независимо от того, кто победит на президентских выборах 2019

Об этом заявила заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова, сообщает Общественное.

"Неважно, будет Зеленский или Порошенко - мы будем работать", - отметила она.

По словам Матерновой, Зеленского в политической сфере не знают, в связи с этим особенно должен быть услышан голос украинского гражданского общества.

"Если будет второй срок Порошенко - мы знаем, что второй срок это все равно несколько иная мобилизация, новый фактор для гражданского общества".

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