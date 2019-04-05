Движение "ЧЕСТНО" призвало Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год
5 апреля, 2019, 12:37
Общественное движение "Честно" призвало кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнародовать декларацию о доходах за 2018 год
Соответствующий призыв активисты опубликовали в Facebook.
"Команда движения" Честно "знакома с нормами антикоррупционного законодательства, уже не требует от вас обнародования декларации за 2018, так как вы не являетесь должностным лицом", - говорится в сообщении.
Однако активисты убеждены, что обнародование такой информации укажет на готовность Зеленского к прозрачности и подотчетности перед украинским обществом.
Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский декларировал свои доходы за 2017, поскольку избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018, а обязательным является декларирование состояния за предыдущий год.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-