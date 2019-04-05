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Движение "ЧЕСТНО" призвало Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год


фото: REUTERS
Общественное движение "Честно" призвало кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнародовать декларацию о доходах за 2018 год

Соответствующий призыв активисты опубликовали в Facebook.

"Команда движения" Честно "знакома с нормами антикоррупционного законодательства, уже не требует от вас обнародования декларации за 2018, так как вы не являетесь должностным лицом", - говорится в сообщении.

Однако активисты убеждены, что обнародование такой информации укажет на готовность Зеленского к прозрачности и подотчетности перед украинским обществом.

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский декларировал свои доходы за 2017, поскольку избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018, а обязательным является декларирование состояния за предыдущий год.

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