Действительно демократичные. Волкер сравнил выборы в Украине и в США и Франции
Об этом сказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает PBS, передает РБК-Украина.
Он отметил, что в стране происходят действительно демократические выборы.
По его словам, в Украине сейчас проходят "подлинно демократические выборы".
"Выборы в Украине подобны выборам, которые мы видели во Франции, или в случае с Brexit, или даже в Соединенных Штатах... И сейчас перед украинским обществом стоит такой выбор. Хотят они того, кто просто идет против элиты, обещая массовые реформы. или того, кто, видимо, разочаровывает в некоторых вопросах, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и выступил против Путина?" - сказал Волкер.
Волкер заявил, что РФ вторглась в Украину и захватила часть ее территории, ведет борьбу и использует пропаганду и кибератаки. Представитель США отметил, что РФ пытается манипулировать выборами в Украине.
Читайте также
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-