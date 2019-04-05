Действительно демократичные. Волкер сравнил выборы в Украине и в США и Франции

5 апреля, 2019, 15:06

В Госдепартаменте США сравнили выборы в Украине с выборами во Франции и США

Об этом сказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает PBS, передает РБК-Украина.

Он отметил, что в стране происходят действительно демократические выборы.

По его словам, в Украине сейчас проходят "подлинно демократические выборы".

"Выборы в Украине подобны выборам, которые мы видели во Франции, или в случае с Brexit, или даже в Соединенных Штатах... И сейчас перед украинским обществом стоит такой выбор. Хотят они того, кто просто идет против элиты, обещая массовые реформы. или того, кто, видимо, разочаровывает в некоторых вопросах, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и выступил против Путина?" - сказал Волкер.

Волкер заявил, что РФ вторглась в Украину и захватила часть ее территории, ведет борьбу и использует пропаганду и кибератаки. Представитель США отметил, что РФ пытается манипулировать выборами в Украине.