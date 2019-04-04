В Латвии готовятся наказывать за публичное ношение советской формы
Об этом сообщает Delfi.
Поправки предлагают запретить формы тоталитарных режимов на любых общественных мероприятиях. Речь идет как о форме Красной армии и НКВД, так и о форме нацистской Германии.
За нарушение закона предусмотрен штраф - до 700 евро для физических лиц и до 7100 евро для юридических.
Агентство LETA отмечает, что запрет распространяется также на публичную демонстрацию нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов нацистсткого и советского режимов на общественных мероприятиях.
Если Сейм примет поправки в окончательном чтении, то пенсионеры не смогут 9 мая приходить к памятнику Освободителям в своей военной форме.
Автор поправок Эдвинса Шноре утверждает, что "люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД, совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства".
"Людям нужно понять, что носить нацистскую или советскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашей стране недопустимо", - заявил ранее на заседании Комиссии по правам человека и общественным делам представитель KPV LV Артус Кайминьш.
Ранее ЕСПЧ признал геноцидом советские репрессии против литовских партизан.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-