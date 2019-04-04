В Латвии готовятся наказывать за публичное ношение советской формы

4 апреля, 2019, 18:14

В четверг, 4 апреля, сейм Латвии одобрил во втором чтении поправки в законодательство, запрещающие носить форму тоталитарных режимов на общественных мероприятиях, в том числе Красной армии

Об этом сообщает Delfi.

Поправки предлагают запретить формы тоталитарных режимов на любых общественных мероприятиях. Речь идет как о форме Красной армии и НКВД, так и о форме нацистской Германии.

За нарушение закона предусмотрен штраф - до 700 евро для физических лиц и до 7100 евро для юридических.

Агентство LETA отмечает, что запрет распространяется также на публичную демонстрацию нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов нацистсткого и советского режимов на общественных мероприятиях.

Если Сейм примет поправки в окончательном чтении, то пенсионеры не смогут 9 мая приходить к памятнику Освободителям в своей военной форме.

Автор поправок Эдвинса Шноре утверждает, что "люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД, совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства".

"Людям нужно понять, что носить нацистскую или советскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашей стране недопустимо", - заявил ранее на заседании Комиссии по правам человека и общественным делам представитель KPV LV Артус Кайминьш.

Ранее ЕСПЧ признал геноцидом советские репрессии против литовских партизан.