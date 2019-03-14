ЕСПЧ признал геноцидом советские репрессии литовских партизан

14 марта, 2019, 13:45

Европейский суд по правам человека заявил, что суды Литвы обоснованно признают геноцидом советские репрессии против литовских партизан

Об этом сообщает Delfi .

Страсбургский суд отклонил жалобу бывшего сотрудника КГБ Станиславаса Дрелингаса, признанного виновным в геноциде за участие в операции по задержанию командира литовских партизан Адолфаса Раманаускас-Ванагас, говорится в сообщении.

Отмечается, что Европейский суд согласился с объяснениями Верховного суда Литвы о том, что системное уничтожение литовских партизан советскими оккупантами может считаться геноцидом литовского народа.

В ЕСПЧ признали, что советские репрессии имели целью влиять на демографическое положение литовского народа, а партизаны и их связные "выполняли существенную роль в сохранении национальной идентичности, культуры и национального самосознания".

Страсбургский суд подчеркнул, что, хотя Дрелингас сам не принимал решения о проведении экзекуции Раманаускас-Ванагас, "но даже рядовой военный не может полностью, слепо выполнять законы, которые грубо нарушают признанные на международном уровне права человека, особенно право на жизнь".

За такое решение проголосовали пять судей Страсбургского суда, двое были против, говорится в сообщении.

Отмечается, что Дрелингас 1931 года был осужден за то, что в октябре 1956 года участвовал в тайной операции в Каунасе по задержанию Раманасускаса-Ванагаса. С учетом слабого здоровья и второстепенной роли в этой операции Верховный суд сократил пятилетний срок наказания, и приговоренный фактически отбыл в заключении 5 месяцев и 6 дней.

После Второй мировой войны А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии, а в 1949 году подписал с другими партизанскими командирами Декларацию движения борьбы за свободу Литвы. Боролся за независимость Литвы с 1944 по 1953 год, был арестован в 1956 году и в следующем году был казнен, отмечает издание.

Согласно международному праву, геноцидом считаются действия, целью которых является уничтожение любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы. После Второй мировой войны СССР блокировал предложение признать в международной концепции геноцидом истребление людей на политической основе, и такая международная норма действует до сих пор.

По словам С. Дрелингаса и его адвокатов, партизанское движение должно оцениваться как деятельность политической группы, поэтому действия против партизан не могут считаться геноцидом.

В послевоенном вооруженном сопротивлении в Литве участвовали минимум 50 тыс.человек, напоминает издание.