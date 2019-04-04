В Харькове прощаются с погибшим в ООС Яной Червоной
Соответствующие фото опубликовало "Громадское" в Facebook.
К памятнику Тарасу Шевченко пришли сотни людей, чтобы почтить память женщины. Похоронят волонтерку на Аллее Славы на 18-м кладбище Харькова.
Напомним, во вторник, 2 апреля, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом 10 раз использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие. Яна Червона вместе с младшим сержантом Александром Милютиным погибли и двое получили ранения.
Яна Червона была волонтеркой, постоянно помогала армии с первых дний войны, а впоследствии стала пулеметчицей отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" с сентября 2016 г. и получила позывной "Ведьма". У женщины осталось двое детей 8 и 10 лет.
"Вечная память Яне и Александру, убитым российской миной на Донбассе. Кто желает поддержать семьи, можно перечислить деньги на карточку. Я так сделала и призываю других поддержать детей и семьи погибших героев. 5168742230861985 Сергей Червоный, муж-вдовец Яны. Дочь Александра - Дарья Милютина 4149439105275709", - написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
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