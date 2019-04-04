В Харькове прощаются с погибшим в ООС Яной Червоной

4 апреля, 2019, 14:13

В Харькове прощаются с погибшей 2 апреля бойцом и волонтеркой Яной Червоной (позывной "Ведьма"), которая воевала в зоне ООС в составе батальона "Донбасс-Украина"

Соответствующие фото опубликовало "Громадское" в Facebook.

К памятнику Тарасу Шевченко пришли сотни людей, чтобы почтить память женщины. Похоронят волонтерку на Аллее Славы на 18-м кладбище Харькова.

Напомним, во вторник, 2 апреля, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом 10 раз использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие. Яна Червона вместе с младшим сержантом Александром Милютиным погибли и двое получили ранения.

Яна Червона была волонтеркой, постоянно помогала армии с первых дний войны, а впоследствии стала пулеметчицей отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" с сентября 2016 г. и получила позывной "Ведьма". У женщины осталось двое детей 8 и 10 лет.

"Вечная память Яне и Александру, убитым российской миной на Донбассе. Кто желает поддержать семьи, можно перечислить деньги на карточку. Я так сделала и призываю других поддержать детей и семьи погибших героев. 5168742230861985 Сергей Червоный, муж-вдовец Яны. Дочь Александра - Дарья Милютина 4149439105275709", - написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.