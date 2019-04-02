В зоне ООС погибли 2 украинских военных, еще 2 - ранены
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы били из 120-мм и 82-мм минометов вблизи Верхнеторецкого, с подствольных гранатометов - в районе Авдеевки, с автоматических станковых гранатометов - около Гнутово, со станковых противотанковых гранатометов - неподалеку Широкино.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли из тяжелой артиллерии калибра 152 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм и стрелкового оружия вблизи Новозвановки, из 120-мм минометов - в районе Катериновки, из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов - неподалеку Попасной.
В результате вражеских обстрелов двое украинских военных погибли, еще двое - получили ранения.
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