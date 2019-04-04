В КГГА депутаты от "Батькивщины" ходят с наклейками Зеленского, - "Честно"

4 апреля, 2019, 13:52

На заседании Киевского городского совета зафиксировали депутатов от ВО "Батькивщина" с наклейками на телефонах команды Зеленского

Об этом сообщает общественное движение "Честно" .

Отмечается, что удалось сфотографировать депутата от "Батькивщины" Татьяну Мелихову, которая была на этих выборах доверенным лицом кандидата Юлии Тимошенко.

Кроме Мелиховой движение "Честно" зафиксировало еще одного депутата от "Батькивщины" с аналогичной наклейкой. Это Сергей Рымаренко.

А член фракции "Батькивщина" Ваган Товмасян говорит: "Мы против Пороха - так и напиши!"