В КГГА депутаты от "Батькивщины" ходят с наклейками Зеленского, - "Честно"
4 апреля, 2019, 13:52
На заседании Киевского городского совета зафиксировали депутатов от ВО "Батькивщина" с наклейками на телефонах команды Зеленского
Об этом сообщает общественное движение "Честно" .
Отмечается, что удалось сфотографировать депутата от "Батькивщины" Татьяну Мелихову, которая была на этих выборах доверенным лицом кандидата Юлии Тимошенко.
Кроме Мелиховой движение "Честно" зафиксировало еще одного депутата от "Батькивщины" с аналогичной наклейкой. Это Сергей Рымаренко.
А член фракции "Батькивщина" Ваган Товмасян говорит: "Мы против Пороха - так и напиши!"
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