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В КГГА депутаты от "Батькивщины" ходят с наклейками Зеленского, - "Честно"

На заседании Киевского городского совета зафиксировали депутатов от ВО "Батькивщина" с наклейками на телефонах команды Зеленского

Об этом сообщает общественное движение "Честно" .

Отмечается, что удалось сфотографировать депутата от "Батькивщины" Татьяну Мелихову, которая была на этих выборах доверенным лицом кандидата Юлии Тимошенко.

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Кроме Мелиховой движение "Честно" зафиксировало еще одного депутата от "Батькивщины" с аналогичной наклейкой. Это Сергей Рымаренко.

А член фракции "Батькивщина" Ваган Товмасян говорит: "Мы против Пороха - так и напиши!"

 

 

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