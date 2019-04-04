Украина попала в топ-5 мировых экспортеров фруктов и ягод

4 апреля, 2019, 17:44

Украина вошла в пятерку мировых лидеров по экспорту фруктов и ягод

Об этом заявил экономист инвестиционного центра продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак, передает НВ.

Украина вошла в топ-5 мировых лидеров экспорта по ряду направлений агропродукции и в тройку наиболее динамично развивающихся сельскохозяйственных индустрий по задействованной площади.

"Украина - это почти треть мирового чернозема, благоприятный климат для выращивания овощей, фруктов и ягод, а также хорошее соотношение дневной и ночной температур и оптимальная продолжительность солнечного дня", - рассказал Ярмак.

По его словам, результаты экспорта из Украины касаются преимущественно объемов поставок. Вопрос выручки от проданной за рубеж продукции (особенно ягод) остается проблематичным.

"Производителям ягод нужно активнее включаться в процесс повышения качества продукции, так как в Украине всего пять агропредприятий имеют сертификат Global GAP, который является минимальным условием доступа к рынку ЕС", - подытожил экономист инвестиционного отдела FAO.