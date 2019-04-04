Украина попала в топ-5 мировых экспортеров фруктов и ягод
Об этом заявил экономист инвестиционного центра продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак, передает НВ.
Украина вошла в топ-5 мировых лидеров экспорта по ряду направлений агропродукции и в тройку наиболее динамично развивающихся сельскохозяйственных индустрий по задействованной площади.
"Украина - это почти треть мирового чернозема, благоприятный климат для выращивания овощей, фруктов и ягод, а также хорошее соотношение дневной и ночной температур и оптимальная продолжительность солнечного дня", - рассказал Ярмак.
По его словам, результаты экспорта из Украины касаются преимущественно объемов поставок. Вопрос выручки от проданной за рубеж продукции (особенно ягод) остается проблематичным.
"Производителям ягод нужно активнее включаться в процесс повышения качества продукции, так как в Украине всего пять агропредприятий имеют сертификат Global GAP, который является минимальным условием доступа к рынку ЕС", - подытожил экономист инвестиционного отдела FAO.
- Напомним, в 2018 году Украина потеряла статус третьего в мире экспортера меда. За год экспорт меда из страны уменьшился более чем на четверть.
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