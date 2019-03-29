Украина потеряла статус третьего в мире экспортера меда. В Минагро объяснили, почему

29 марта, 2019, 13:13

В 2018 году Украина потеряла статус третьего в мире экспортера меда. За год экспорт меда из страны уменьшилось более чем на четверть

Об этом заявила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева, сообщает Укринформ.

"Украина в 2018 году потеряла статус одного из трех крупнейших в мире производителей меда. В 2017 году Украина экспортировала около 68 тыс. т меда. В 2018 году эта цифра снизилась до 49,4 тыс. т", - сказала Трофимцева.

Она также отметила, что одной из причин стало отравление пчел во время весенних полевых работ - результат недостаточной коммуникации фермеров и песчаников. Поэтому сейчас, по ее словам, государство всячески стимулирует налаживание взаимодействия в этой сфере.

Она сообщила, что в настоящее время ведется работа над проектом закона о пестицидах и ядохимикатах, в котором предусмотрено существенное усиление позиций пчеловодов и согласно этому законопроекту будет значительно усилен контроль за использованием агрохимикатов и пестицидов.

"Нужно искать баланс между интересами растениеводов, песчаников и животноводов. Главная проблема - использование контрафактной продукции средств защиты растений за низкого уровня образованности фермеров. Здоровье людей и пчел находится в одной технологической цепи, что вредно для пчел, то и людям не полезно", - подчеркнула и.о. министра.

Читайте также: Пчелиный мор. Почему они снова массово гибнут в Украине

К 2018 году Украина занимала третье место в мире по экспорту меда