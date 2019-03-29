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Украина потеряла статус третьего в мире экспортера меда. В Минагро объяснили, почему

В 2018 году Украина потеряла статус третьего в мире экспортера меда. За год экспорт меда из страны уменьшилось более чем на четверть

Об этом заявила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева, сообщает Укринформ.

"Украина в 2018 году потеряла статус одного из трех крупнейших в мире производителей меда. В 2017 году Украина экспортировала около 68 тыс. т меда. В 2018 году эта цифра снизилась до 49,4 тыс. т", - сказала Трофимцева.

Она также отметила, что одной из причин стало отравление пчел во время весенних полевых работ - результат недостаточной коммуникации фермеров и песчаников. Поэтому сейчас, по ее словам, государство всячески стимулирует налаживание взаимодействия в этой сфере.

Она сообщила, что в настоящее время ведется работа над проектом закона о пестицидах и ядохимикатах, в котором предусмотрено существенное усиление позиций пчеловодов и согласно этому законопроекту будет значительно усилен контроль за использованием агрохимикатов и пестицидов.

"Нужно искать баланс между интересами растениеводов, песчаников и животноводов. Главная проблема - использование контрафактной продукции средств защиты растений за низкого уровня образованности фермеров. Здоровье людей и пчел находится в одной технологической цепи, что вредно для пчел, то и людям не полезно", - подчеркнула и.о. министра.

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К 2018 году Украина занимала третье место в мире по экспорту меда

  • Напомним, в ноябре 2017 г. стало известно, что Украина экспортировала рекордные 46,2 тыс. тонн меда общей стоимостью $86,9 млн. С такими показателями Украина вошла в топ-5 поставщиков меда.

  • Уже за первые 11 дней 2018 г. Украина выполнила норму по продаже меда по квоте в Евросоюз.

  • В июне национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Анна Бурка сообщила , что Украина заняла место в тройке крупнейших продавцов меда, поставляя в общем объеме 10% мирового объема экспорта.

  • Впрочем, в июле пасечники столкнулись с массовым отравлением пчел .

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