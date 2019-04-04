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Существует план ядерного удара в случае вторжения России - польский генерал


фото: wyborcza.pl
Генерал Вальдемар Скшипчак, экс-главнокомандующий Сухопутных войск Польши, считает, что Запад применит ядерное оружие против России в случае атаки на Польшу

Об этом сообщает Wirtualna Polska.

"Это правда, что американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно. Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. но если разразится война, никто не будет спрашивать у нас мнение. Мы не будем менять географическое положение", - отметил генерал Скшипчак.

По его словам, Польша является "фронтовым государством, поэтому она всегда будет областью столкновений, как это предполагалось во время Варшавского договора".

"Не нужно быть великим стратегом, чтобы знать, что в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, в частности Польши, не имела бы никаких шансов", - добавил он, подчеркнув важность членства в НАТО и увеличения оборонных расходов.

Напомним, Польша и Литва на днях решили усилить защиту Сувалкского коридора.

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