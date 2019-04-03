Литва и Польша усилят защиту Сувалкского коридора
Об этом сообщает Delfi.
"У нас есть сертифицированный высокими оценками международный штаб, и теперь мы хотим дать им настоящих солдат", - заявил главнокомандующий армии Польши Раймунд Анджейчак.
"Мы также обсуждаем это с другими странами, хотели бы они быть частью этой команды", - отметил офицер.
Сувалкской коридор - участок границы Литвы и Польши шириной в 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке - с Беларусью.
Аналитики отмечают, что в случае войны России важно было бы быстро захватить Сувалкский коридор, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.
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Анджейчак сказал, что обсудил с литовским коллегой возможности для военных обеих стран отрабатывать "максимально комплексные и сложные сценарии", потому что в условиях кризиса времени для подготовки не будет.
"Если они будут тренироваться ежедневно, то будут знать друг друга и согласуют свои системы, будет достигнуто желаемое время активизации ВС и аспект сдерживания", - сказал Анджейчак. По его словам, Польша с беспокойством наблюдает за наращиванием Россией военных мощностей в Калининградской области.
"Растущая численность военных подразделений, модернизация в Калининградской области - это символы очень агрессивных действий русских", - сказал генерал.
Литовская разведка утверждает, что в последние годы в Калининградской области обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые подразделения, поставляются новые вооружения и военная техника, на сухопутных и морских полигонах области идет интенсивная военная подготовка.
Ранее Раймунд Анджейчак пообещал рассмотреть возможность защищать объекты Литвы с помощью американских противоракетных комплексов Patriot, которые покупает Польша.
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