Литва и Польша усилят защиту Сувалкского коридора

3 апреля, 2019, 18:03

Литва и Польша договорились зачислить по одной бригаде в действующий в городе Эльблонг Штаб Северо-Восточной дивизии с целью защиты так называемого Сувалкского коридора

Об этом сообщает Delfi.

"У нас есть сертифицированный высокими оценками международный штаб, и теперь мы хотим дать им настоящих солдат", - заявил главнокомандующий армии Польши Раймунд Анджейчак.

"Мы также обсуждаем это с другими странами, хотели бы они быть частью этой команды", - отметил офицер.

Сувалкской коридор - участок границы Литвы и Польши шириной в 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке - с Беларусью.

Аналитики отмечают, что в случае войны России важно было бы быстро захватить Сувалкский коридор, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.

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Анджейчак сказал, что обсудил с литовским коллегой возможности для военных обеих стран отрабатывать "максимально комплексные и сложные сценарии", потому что в условиях кризиса времени для подготовки не будет.

"Если они будут тренироваться ежедневно, то будут знать друг друга и согласуют свои системы, будет достигнуто желаемое время активизации ВС и аспект сдерживания", - сказал Анджейчак. По его словам, Польша с беспокойством наблюдает за наращиванием Россией военных мощностей в Калининградской области.

"Растущая численность военных подразделений, модернизация в Калининградской области - это символы очень агрессивных действий русских", - сказал генерал.

Литовская разведка утверждает, что в последние годы в Калининградской области обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые подразделения, поставляются новые вооружения и военная техника, на сухопутных и морских полигонах области идет интенсивная военная подготовка.

Ранее Раймунд Анджейчак пообещал рассмотреть возможность защищать объекты Литвы с помощью американских противоракетных комплексов Patriot, которые покупает Польша.