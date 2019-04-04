"Укрзализныця" привлекла дроны для борьбы с ворами
Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook .
"Дроны имеют дополнительные модули освещения, так что охрана работает круглосуточно", - сообщил руководитель.
Отмечается, что таким образом в сортировочном парке станции Рени-Наливная, что в Одесской области, работники военизированной охраны обнаружили расхитителей дизельного топлива.
"Вечером дрон снял белую "Волгу", которая возила канистры к нашему тепловозу. ВОХР - ребята оперативные, на месте были мгновенно. Обнаружили 7 канистр дизеля в вагоне. Рядом - пустые канистры и шланг для слива горючего. "Мастера" нашли сообщников среди наших работников - машиниста и его помощника. Их задержали, следственные действия начали ", - написал Кравцов.
Он отметил, что этот пилотный проект по оснащению военизированной охраны современной техникой будет реализован и в других филиалах "Укрзализныци".
"Истории с многомиллионными хищениями и абсолютной безнаказанностью в прошлом", - добавил Кравцов.
- Напомним, детективы НАБУ сообщили 7 лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн АО "Укрзализныця". По данным следствия, народный депутат является организатором этой коррупционной схемы.
- "Укрзализныця": дело в отношении трех должностных лиц, причастных к хищениям на предприятии, передали в суд.
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