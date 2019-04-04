"Укрзализныця" привлекла дроны для борьбы с ворами

4 апреля, 2019, 13:58

Для борьбы с многомиллионными хищениями в "Укрзализныце" ввели пилотный проект: военизированную охрану оснастили дронами

Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook .

"Дроны имеют дополнительные модули освещения, так что охрана работает круглосуточно", - сообщил руководитель.

Отмечается, что таким образом в сортировочном парке станции Рени-Наливная, что в Одесской области, работники военизированной охраны обнаружили расхитителей дизельного топлива.

"Вечером дрон снял белую "Волгу", которая возила канистры к нашему тепловозу. ВОХР - ребята оперативные, на месте были мгновенно. Обнаружили 7 канистр дизеля в вагоне. Рядом - пустые канистры и шланг для слива горючего. "Мастера" нашли сообщников среди наших работников - машиниста и его помощника. Их задержали, следственные действия начали ", - написал Кравцов.

Он отметил, что этот пилотный проект по оснащению военизированной охраны современной техникой будет реализован и в других филиалах "Укрзализныци".

"Истории с многомиллионными хищениями и абсолютной безнаказанностью в прошлом", - добавил Кравцов.